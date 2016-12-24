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Владимир Пономарев: В. Березуцкий — лучший защитник 2016 года

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв назвал 34-летнего Василия Березуцкого лучшим защитником российского чемпионата в уходящем году.

"На мой взгляд, Василий Березуцкий — лучший защитник года. Он надёжный футболист, хорошо показал себя в этом году. К тому же играет уже сколько лет на постоянной основе не только в ЦСКА, но и в сборной России", — цитирует Пономарёва "Чемпионат.com".
Теги: Пономарев Березуцкий В. ЦСКА
Сегодня, 19:38
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(2)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Междусобойный идиотизм в красно- синем цвете...
И не важно, что Вася еле копыта передвигает,- бывший циицкач приласкает именно его, супротив фактов и здравого смысла..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:57) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 24.11.2008
№2 Написал: perekos Самара (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (1)
online

flushed laughing


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:43) #
  • +4
  •  (6)

каждый кулик своё болото хвалит
Регистрация: 7.12.2016
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