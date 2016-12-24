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Владимир Пономарев: В. Березуцкий — лучший защитник 2016 года
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв назвал 34-летнего Василия Березуцкого лучшим защитником российского чемпионата в уходящем году.
"На мой взгляд, Василий Березуцкий — лучший защитник года. Он надёжный футболист, хорошо показал себя в этом году. К тому же играет уже сколько лет на постоянной основе не только в ЦСКА, но и в сборной России", — цитирует Пономарёва "Чемпионат.com".
"На мой взгляд, Василий Березуцкий — лучший защитник года. Он надёжный футболист, хорошо показал себя в этом году. К тому же играет уже сколько лет на постоянной основе не только в ЦСКА, но и в сборной России", — цитирует Пономарёва "Чемпионат.com".
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