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Бывший футболист "Ростсельмаша" отказался возглавить китайский клуб

Украинский тренер Анатолий Бессмертный получил предложение возглавить один из китайских клубов, сообщает интернет-издание Footboom.

По информации источника, 47-летний специалист вынужден был отказаться от предложения по семейным обстоятельствам.
Сегодня, 20:05
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