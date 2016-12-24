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"Эвертон" выделит 60 миллионов евро на трансферы

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман получит 60 миллионов евро на трансферы в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.

"Эвертон" присматривается к форварду Маноло Габбьядини из "Наполи", полузащитникам "Манчестер Юнайтед" Моргану Шнейдерлену и Мемфису Депаю.
Сегодня, 20:33
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