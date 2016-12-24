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Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (14)
Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (14)
"Эвертон" выделит 60 миллионов евро на трансферы
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман получит 60 миллионов евро на трансферы в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.
"Эвертон" присматривается к форварду Маноло Габбьядини из "Наполи", полузащитникам "Манчестер Юнайтед" Моргану Шнейдерлену и Мемфису Депаю.
"Эвертон" присматривается к форварду Маноло Габбьядини из "Наполи", полузащитникам "Манчестер Юнайтед" Моргану Шнейдерлену и Мемфису Депаю.
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