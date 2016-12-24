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Клаудио Раньери: пройти "Севилью" — маленькая мечта, цель в АПЛ — 40 очков
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что в 2017 году перед "лисами" стоит задача сохранить прописку в английской Премьер-лиге, и осторожно оценил шансы его команды в противостоянии с "Севильей" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"По поводу Лиги чемпионов многие говорят: "Ах, "Севилья" — хорошо жребий". Почему они так говорят? "Севилья" выиграла три титула подряд. Это нелёгкий жребий, но всё нормально. Это маленькая мечта.
Что касается Премьер-лиги, то вы меня знаете — 40 очков. Мы должны сохранить место в АПЛ. Надеюсь, игра со "Сток Сити" всё изменила для нас и сейчас мы сможем начать снова", — цитирует итальянского специалиста Sky Sports.
"По поводу Лиги чемпионов многие говорят: "Ах, "Севилья" — хорошо жребий". Почему они так говорят? "Севилья" выиграла три титула подряд. Это нелёгкий жребий, но всё нормально. Это маленькая мечта.
Что касается Премьер-лиги, то вы меня знаете — 40 очков. Мы должны сохранить место в АПЛ. Надеюсь, игра со "Сток Сити" всё изменила для нас и сейчас мы сможем начать снова", — цитирует итальянского специалиста Sky Sports.
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