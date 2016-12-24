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Маноло Габбьядини покинет "Наполи" за 20 миллионов евро.

Полузащитник "Наполи" Маноло Габбьядини близок к переходу в "Эвертон", утверждает журналист beIN Танкреди Палмери.

Трансфер 25-летнего игрока обойдется британцам в 20 миллионов евро.
Теги: Наполи Эвертон
Сегодня, 21:01
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