Маноло Габбьядини покинет "Наполи" за 20 миллионов евро.

Полузащитник "Наполи" Маноло Габбьядини близок к переходу в "Эвертон", утверждает журналист beIN Танкреди Палмери.



Трансфер 25-летнего игрока обойдется британцам в 20 миллионов евро.