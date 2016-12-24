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Рио Мавуба: Азар перед последней игрой за "Лилль" напился, но сделал хет-трик
Капитан "Лилля" Рио Мавуба рассказал историю, как бывший полузащитник команды Эден Азар в мае 2012 года провёл последний матч в составе "догов" перед трансфером в "Челси".
"Мы уже обеспечили себе третье место в чемпионате и на следующий день должны были сыграть в последнем туре с "Нанси". Азар должен был провести последний матч в команде и хотел организовать вечеринку. Мы решили пойти выпить. На следующее утро Эден всё ещё был пьян, а нас ждал матч. И в тот же вечер он оформил хет-трик ещё в первом тайме.
Парень вообще не спал и пил всю ночь, но сделал хет-трик за 35 минут. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста", — цитирует Мавуба Get Football News France.
"Мы уже обеспечили себе третье место в чемпионате и на следующий день должны были сыграть в последнем туре с "Нанси". Азар должен был провести последний матч в команде и хотел организовать вечеринку. Мы решили пойти выпить. На следующее утро Эден всё ещё был пьян, а нас ждал матч. И в тот же вечер он оформил хет-трик ещё в первом тайме.
Парень вообще не спал и пил всю ночь, но сделал хет-трик за 35 минут. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста", — цитирует Мавуба Get Football News France.
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