Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рио Мавуба: Азар перед последней игрой за "Лилль" напился, но сделал хет-трик

Капитан "Лилля" Рио Мавуба рассказал историю, как бывший полузащитник команды Эден Азар в мае 2012 года провёл последний матч в составе "догов" перед трансфером в "Челси".

"Мы уже обеспечили себе третье место в чемпионате и на следующий день должны были сыграть в последнем туре с "Нанси". Азар должен был провести последний матч в команде и хотел организовать вечеринку. Мы решили пойти выпить. На следующее утро Эден всё ещё был пьян, а нас ждал матч. И в тот же вечер он оформил хет-трик ещё в первом тайме.

Парень вообще не спал и пил всю ночь, но сделал хет-трик за 35 минут. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста", — цитирует Мавуба Get Football News France.
Теги: Лилль Азар Челси
Сегодня, 21:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.