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На стадионе "Крестовский" успешно протестировано табло (видео)

Пресс-секретарь компании "Метрострой", генпорядчика строительства стадиона "Крестовский" в Петербурге, Екатерина Гигиняк в своём твиттере сообщила об успешном тестировании табло на будущей арене "Зенита".

Теги: Видео Крестовский Зенит
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: Марио (Сегодня, 22:09) #
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Диагональ 42....
Регистрация: 24.12.2016
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