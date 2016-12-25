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Криштиану Роналду сфотографировался со своей восковой фигурой

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поздравил болельщиков с Рождеством. Обладатель "Золотого мяча" опубликовал фото вместе со своей восковой фигурой в персональном музее.

"С Рождеством, мир!", – написал португалец в Инстаграме.

Криштиану Роналду сфотографировался со своей восковой фигурой
Теги: Роналду
Сегодня, 08:40
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
в засос бы еще сам себя...
Регистрация: 14.03.2010
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