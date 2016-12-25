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Александр Тарханов: позвал Широкова в "Урал", но пока конкретики нет

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал, что позвал в команду бывшего игрока сборной России 35-летнего Романа Широкова, завершившего игровую карьеру после Евро-2016.

- Ранее вы отмечали, что вариант с Широковым стал бы интересным для "Урала". Вы уже общались с Романом?

- Да. Но пока конкретики нет.

- Вы как как-то обозначили позиции?

- Мы просто поговорили. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол.

- Роман сказал, что готов возобновить карьеру и открыт для предложений.

- Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широква есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.

- Тем более вы его хорошо знаете.

- Больше того – при мне Широков начинал карьеру в премьер-лиге.

- В общем, вы Широкова позвали. Он ответил, что сначала рассмотрит вариант в Европе, а если там не срастется, изучит предложение "Урала"?

- Я сказал Роману: "Мы бы хотели тебя видеть". А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события.

Советский спорт
Теги: Тарханов Урал Широков
Сегодня, 08:55
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