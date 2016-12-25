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Денис Глушаков: кому-то море, океан, а нам и дома хорошо! (фото)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что отмечает новогодние праздники дома вместе с семьей.

"Кому-то море, океан, а нам и дома хорошо!", - написал Глушаков в Инстаграме.

Денис Глушаков: кому-то море, океан, а нам и дома хорошо! (фото)
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 08:58
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5
(7)
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:19) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хотел на Кипр, да передумал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 09:37) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Дома всегда лучше! Всех с наступающими праздниками!!!
Регистрация: 2.08.2015
№3 Написал: скептик (Сегодня, 09:27) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
пончевед,
что за долпойоп минусует?

А ты ожидал здесь адекватность встретить ?Проводил эксперимент :писал абсолютно нейтральный текст никого не затрагивающий , пустой по содержанию и тут же моментально появлялся минус
Регистрация: 26.11.2016
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 09:19) #
  • +3
  •  (17)

Цитата: йцукенгшщзхъ
Молодец, Денис, с наступающим тебя - успехов на поле и в жизни!

и что за долпойоп минусует?
Регистрация: 6.09.2011
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 09:09) #
  • +4
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Денис, с наступающим тебя - успехов на поле и в жизни!
Регистрация: 7.06.2016
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