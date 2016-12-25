Златан Ибрагимович выполнил упражнение на пресс лежа на снегу (видео)

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович представил видео, где он в одних трусах на снегу выполняет упражнение на пресс."Слабо?" - подписал видеоролик Ибрагимович в Инстаграме.