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Златан Ибрагимович выполнил упражнение на пресс лежа на снегу (видео)

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович представил видео, где он в одних трусах на снегу выполняет упражнение на пресс.

"Слабо?" - подписал видеоролик Ибрагимович в Инстаграме.

ВИДЕО - здесь
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 09:26
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