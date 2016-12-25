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"Трабзонспор" готов купить у "Спартака" Ивелина Попова за 5-6 млн евро

"Трабзонспор" ведет переговоры со "Спартаком" о трансфере полузащитника Ивелина Попова. Сумма компенсации составит 5-6 миллионов евро, информирует Fanatik.

В футболисте сборной Болгарии личную заинтересованность выразил главный тренер "Трабзонспора" Эрсун Янал.
Теги: Трабзонспор Попов Спартак
Сегодня, 09:39
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:01) #
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Когда реально покупают, тогда говорят конкретно, а не 5-6. Например, 6, тремя траншами через столько-то месяцев. Так что русфутбол опять подтверждает то, что скатился до слива всех информационных помоев.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Продано smirk
Регистрация: 22.09.2007
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