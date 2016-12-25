Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Луис Энрике стал самым высокооплачиваемым тренером Европы, Зидан - девятый

Французское издание L’Equipe опубликовало список 12 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в европейских клубах.

На первом месте рейтинга главный тренер "Барселоны" Луис Энрике с месячным окладом в 1,56 миллиона евро с учетом налоговых вычетов.

Вторым оказался соотечественник Энрике, ранее возглавлявший каталонский клуб, Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити". В Англии Гвардиола получает 1,48 миллиона в месяц.

Замкнул тройку главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью (1,36 миллиона евро).

Самым высокооплачиваемым наставником бундеслиги стал итальянец Карло Анчелотти, работающий в мюнхенской "Баварии", с окладом 1 миллион евро в месяц.

Луис Энрике стал самым высокооплачиваемым тренером Европы, Зидан - девятый


Sports.ru
Сегодня, 09:58
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 10:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ватутинский Лыжник
А где цыган-бомж?

Там цифры не для публики
Регистрация: 7.06.2016
№2 Написал: Dead pig (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Это в месяц?
Неплохо...
Регистрация: 20.08.2016
№1 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 10:02) #
  • -1
  •  (3)

А где цыган-бомж?
Регистрация: 18.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.