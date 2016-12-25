Луис Энрике стал самым высокооплачиваемым тренером Европы, Зидан - девятый

Французское издание L’Equipe опубликовало список 12 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в европейских клубах.На первом месте рейтинга главный тренер "Барселоны" Луис Энрике с месячным окладом в 1,56 миллиона евро с учетом налоговых вычетов.Вторым оказался соотечественник Энрике, ранее возглавлявший каталонский клуб, Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити". В Англии Гвардиола получает 1,48 миллиона в месяц.Замкнул тройку главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью (1,36 миллиона евро).Самым высокооплачиваемым наставником бундеслиги стал итальянец Карло Анчелотти, работающий в мюнхенской "Баварии", с окладом 1 миллион евро в месяц.