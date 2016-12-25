Джон Терри: соперники не ожидали, что мы перейдем на схему "3-4-3"

Защитник "Челси" Джон Терри поведал об успехах лондонской команды при игре по схеме "3-4-3"."Схема игры изменилась, мы перед началом сезона проделали много тактической работы, учились играть в три защитника. Мы проиграли две игры - "Ливерпулю", а затем "Арсеналу". И тренер просто решил переключиться, и это сработало.Команда выглядит действительно очень хорошо, на нашу игру приятно смотреть. Думаю, свою роль сыграл фактор внезапности - соперники не ожидали, что мы перейдем на "3-4-3", потому что в АПЛ эта схема не использовалась уже очень давно", - заявил Терри.