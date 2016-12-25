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Анхель Ди Мария интересен клубам из Китая

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

Представители неназванного китайского клуба уже контактировали с футболистом и его агентом Жорже Мендешом, цитирует "Газета.ru" со ссылкой на L'Equipe.
Теги: Ди Мария
Сегодня, 10:20
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 11:26) #
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Кто бы сомневался,им все интересны
Регистрация: 14.12.2016
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