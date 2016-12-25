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СМИ: "Зенит" проведет переговоры о переходе Ибрагима Цаллагова

Правый защитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов может перейти в "Зенит", информирует "Матч ТВ".

Сообщается, что питерский клуб в понедельник проведет переговоры о переходе 26-летнего футболиста.
Теги: Зенит Цаллагов
Сегодня, 10:53
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13
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№13 Написал: пончевед (Сегодня, 11:40) #
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Цитата: N-52
Оздоев - ингуш.

а кутарба-русский!
Регистрация: 6.09.2011
№12 Написал: N-52 (Сегодня, 11:37) #
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online

Kytarba,
Оздоев - ингуш.
Регистрация: 13.08.2012
№11 Написал: пончевед (Сегодня, 11:30) #
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Цитата: Kytarba
не знаю на сколько это правда,но я думал Черчесов ,который обновляет сборную именно Цаллагова пригласит в сборную,но видимо еще одного осетина приглашать постеснялся blush : ограничился Оздоевым)),

ясли,пля.
Регистрация: 6.09.2011
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:30) #
  • 0
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Цитата: syamtomov
Нужно привыкать к новой суровой действительности.

на подходе махмуд абдула
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: vermis_64
Вот Ибрагимов в Зените еще не было!

Нужно привыкать к новой суровой действительности.
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Iron Igorrr (Сегодня, 11:25) #
  • +2
  •  (2)

Удачи Ибрагиму !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:17) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Kytarba
обновляет

обнуляет sweat_smile
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
не знаю на сколько это правда,но я думал Черчесов ,который обновляет сборную именно Цаллагова пригласит в сборную,но видимо еще одного осетина приглашать постеснялся blush : ограничился Оздоевым)),
Регистрация: 17.03.2008
№5 Написал: Meatloaf (Сегодня, 11:11) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сильно
Регистрация: 3.07.2016
№4 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 11:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
хороший футболист, атакующий..
Регистрация: 13.04.2016
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:03) #
  • -2
  •  (4)

сила трансферов- национальное достояние!!
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:01) #
  • +4
  •  (4)

Во как. Не, ну а чо? Молло Спартак, согласно прессе, увел, так хотя бы Цаллагова задербаним у побратимов.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вот Ибрагимов в Зените еще не было!
Регистрация: 23.08.2016
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