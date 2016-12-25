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Евгений Хачериди: интерес "Зенита"? Воспринимаю все это как слухи
Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал информацию об интересе питерского "Зенита".
"Я воспринимаю всё это как слухи. По крайней мере, ни "Динамо", ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны "Зенита", ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба.
Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё только на уровне слухов", - цитирует Хачериди Sport Arena.
"Я воспринимаю всё это как слухи. По крайней мере, ни "Динамо", ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны "Зенита", ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба.
Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё только на уровне слухов", - цитирует Хачериди Sport Arena.
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