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Луис Энрике: "Барселона" рассчитывает на меня, и я не вижу себя в другом месте

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике рассказал, что не видит себя в другом клубе.

"Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками. Хотя понимаю, что моя работа включает в себя определенные риски.

Мы отстаем в чемпионате от мадридского "Реала", однако способны наверстать упущенное. Клуб рассчитывает на меня, и я не вижу себя в другом месте", - цитирует Энрике "Газета.ru" со ссылкой на A Bola.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 11:20
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самый высокооплачиваемый тренер в мире - должен подтверждать свою квалификацию
Регистрация: 7.06.2016
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