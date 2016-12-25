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"Краснодар" выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе

"Краснодар" выразил соболезнования родным и близким пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего сегодня крушение.

"Сегодня утром после вылета из Сочи упал в Черное море направлявшийся в Сирию авиалайнер, на борту которого находились 92 человека. ФК "Краснодар" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой авиакатастрофе", - говорится на официальном сайте "быков".
Теги: Краснодар
Сегодня, 17:50
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