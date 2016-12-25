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"Фенербахче" готов купить у "Шахтера" Тайсона за 7 млн евро

Полузащитник "Шахтера" Тайсон может продолжить карьеру в "ПСЖ", информирует goal.com. Сумма трансфера может составить 7 миллионов евро. Именно такую сумму готовы турки заплатить за бразильца.

Ранее была информация, что футболист не хочет продлевать контракт с украинским клубом.
Теги: Тайсон Шахтер Фенербахче Трансферы
Сегодня, 18:17
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Новостник, а попробуй сам перечитать , что в этой новости написано..
Можно, вслух.


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Регистрация: 21.04.2015
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