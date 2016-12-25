"Фенербахче" готов купить у "Шахтера" Тайсона за 7 млн евро

Полузащитник "Шахтера" Тайсон может продолжить карьеру в "ПСЖ", информирует goal.com. Сумма трансфера может составить 7 миллионов евро. Именно такую сумму готовы турки заплатить за бразильца.



Ранее была информация, что футболист не хочет продлевать контракт с украинским клубом.