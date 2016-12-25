Юрген Клопп: никто не должен уходить из "Ливерпуля" из-за денег

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы своей команды на чемпионство в АПЛ.



"Ливерпуль" не выигрывал титул с 1989 года, но мы - новое поколение. Как бы мы ни любили бывших игроков и тренеров "Ливерпуля", мы просто не можем сделать их работу. Мы должны делать свою работу. Давайте сделаем это, давайте попробуем. Мы достаточно хороши, а клуб достаточно велик. У нас есть правильные владельцы, потому что они не хотят продавать игроков. Никто не должен уйти отсюда из-за денег. Мы не платим больше всех в мире, но мы можем заплатить достаточно, чтобы игрок остался. Надо использовать этот шанс. У "Ливерпуля" хорошее настоящее и светлое будущее. Проблема в том, что есть сразу несколько других сильных команд. А ведь чтобы стать чемпионом, недостаточно просто показывать классный футбол. Нужна удача, нужно, чтобы в команде не было травм", - цитирует Клоппа Sky Sports.