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Юрген Клопп: никто не должен уходить из "Ливерпуля" из-за денег

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы своей команды на чемпионство в АПЛ.

"Ливерпуль" не выигрывал титул с 1989 года, но мы - новое поколение. Как бы мы ни любили бывших игроков и тренеров "Ливерпуля", мы просто не можем сделать их работу. Мы должны делать свою работу. Давайте сделаем это, давайте попробуем. Мы достаточно хороши, а клуб достаточно велик. У нас есть правильные владельцы, потому что они не хотят продавать игроков. Никто не должен уйти отсюда из-за денег. Мы не платим больше всех в мире, но мы можем заплатить достаточно, чтобы игрок остался. Надо использовать этот шанс. У "Ливерпуля" хорошее настоящее и светлое будущее. Проблема в том, что есть сразу несколько других сильных команд. А ведь чтобы стать чемпионом, недостаточно просто показывать классный футбол. Нужна удача, нужно, чтобы в команде не было травм", - цитирует Клоппа Sky Sports.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 18:21
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:25) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Проблема в том, что есть сразу несколько других сильных команд.

Как говорил белый рэпер из ОСК, может хватит жить на уровне головы и начать жить пониже.
Пул сейчас команда с прошлым, причем крайне далеким, поэтому классный игрок в такую команду без фин. наполнения не пойдет.
Есть минимум команд, куда все игроки хотят попасть и Пул не среди их числа.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
... а только приходить..
Регистрация: 27.08.2008
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