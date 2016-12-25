Артуро Видаль попал в сферу интересов "Челси"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Sky Sports.



Сообщается, что на приобретении чилийца настаивает рулевой "синих" Антонио Конте, ранее работавший с футболистом в "Ювентусе".