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Артуро Видаль попал в сферу интересов "Челси"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Sky Sports.

Сообщается, что на приобретении чилийца настаивает рулевой "синих" Антонио Конте, ранее работавший с футболистом в "Ювентусе".
Теги: Видаль Бавария Челси Трансферы
Сегодня, 18:35
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