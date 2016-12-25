Родриго Паласио: хочу до конца отработать контракт с "Интером"

Нападающий "Интера" Родриго Паласио прокомментировал слухи о своём переходе в "Бока Хуниорс".



"Я связан контрактом с "Интером" до 2017 года и хочу его отработать. После этого мне бы хотелось остаться в Италии", - цитирует Паласио TMW.