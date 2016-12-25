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Квинси Промес отпраздновал Рождество в компании Мемфиса Депая

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес отпраздновал Рождество вместе с атакующим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Мемфисом Депаем.

Ранее в СМИ появлялась информация, что одним из главных претендентов на Депая является "Спартак". Мемфис перешёл из ПСВ в "МЮ" в 2015 году.

Квинси Промес отпраздновал Рождество в компании Мемфиса Депая
Теги: Промес Депай
Сегодня, 19:01
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15
(0)
№15 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
де бананы для Промеса?

зачем ему бананы? у них хавчика накуплена на сумму твоей пятилетней зп, а уж про котлы на руке я молчу)) твоих органов не хватит))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№14 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так и знал, что упоминание спартаковцев, словно запах свинины, привлечет двух навозных мух - бляссинга и монгоглора. Двое из ларца, одинаковы с лица. Их всегда свинина привлекает, в любом виде и под любым соусом. У себя, в бомжатнике, противно ковыряться.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№13 Написал: Марио (Сегодня, 19:44) #
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Цитата: mongolor
Где бананы для Промеса?

В твоём очке галимый стукачОК...
Регистрация: 24.12.2016
№12 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Но в спартак он всеравно не передет
Регистрация: 6.05.2016
№11 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Где бананы для Промеса?
Регистрация: 24.04.2009
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:39) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
Интересно кто кого? Квинси заманит в Спартак Депая или тот его в Англию?

Ну это всё зависит от объёма чемодана, друг, он как известно, дорого стоит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:39) #
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Цитата: nedva
Интересно кто кого? Квинси заманит в Спартак Депая или тот его в Англию?

А Депаю есть чем заманить? В смысле:

Вместе веселей на лавке!
А еще накупим травки.....
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: nedva Russia (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Интересно кто кого? Квинси заманит в Спартак Депая или тот его в Англию?
Регистрация: 23.11.2009
№7 Написал: Канада (Сегодня, 19:25) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мао Дзэдун
за окном зелёненькая Зенит -Арена !

Цитата: Мао Дзэдун
Они , что на фоне мусорки кушают ?

Так хозяевам той самой арены не привыкать...и это ещё хорошо что на фоне,а не в ней.
Регистрация: 6.12.2016
№6 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 19:22) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Канада
Поляна - хилая какая-то..-
И за окном зелёненькая Зенит -Арена ! Они , что на фоне мусорки кушают ? laughing Может в Зенит ?
Регистрация: 20.11.2016
№5 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не по одной уже жахнули, свечка одна уже упала на столе.


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№4 Написал: Канада (Сегодня, 19:19) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Поляна - хилая какая-то..- это потому,что Депай не в составе "Спартака" smirk
Регистрация: 6.12.2016
№3 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Огласите, пжалста, весь список... (с)


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 19:11) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: spartak-higway
Клеент дозревает,будь готов

Квинси:всегда готов!
Регистрация: 6.09.2011
№1 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 19:10) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Клеент дозревает,будь готов


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
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