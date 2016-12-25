Гонсало Игуаин: Дибала и Месси очень похожи

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что его партнер по команде Паулу Дибала имеет все шансы стать лучшим футболистом мира.



"Дибала и Месси очень похожи. Лионель – лучший, что он доказывает каждый день, а Пауло всё ещё очень молод. У него всё впереди, и всё зависит от него самого. Он обладает всеми чертами, чтобы стать лучшим в мире. В его карьере будут взлёты и падения, поэтому нужно уметь оставаться спокойным и не слушать критику или похвалу в свой адрес", – цитирует Игуаина Tuttosport.