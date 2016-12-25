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"Спартак" может купить Йоветича у "Интера" за 15 миллионов евро

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич может перебраться в чемпионат России, сообщает europacalcio.it.

В услугах футболиста заинтересован "Спартак". Отмечается, что сумма трансфера может составить 15 миллионов евро, зарплата игрока в случае осуществления трансфера может равняться 3,5 миллионам.
Теги: Йоветич Интер Спартак Трансферы
Сегодня, 19:53
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№1 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какая жирная уточка
Регистрация: 22.12.2016
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