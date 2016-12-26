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На стадионе "Крестовский" была протестирована разноцветная подсветка (видео)

На стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге успешно протестирована разноцветная подсветка.

Напомним, 25 января арену передадут в управление "Зениту", а в апреле питерская команда проведет на новом стадионе первый матч в рамках премьер-лиги против "Урала".

Теги: Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 00:25
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17
(2)
№17 Написал: rooiwit (Сегодня, 01:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: rooiwit
семи детских садов, шести школ и поликлиники.

Употел бедняга от волнения за Питер?Ты за себя волнуйся, что бы Мары Багдасарян с сынульками вицепрезидентов тебя по асфальту москвада не размазали)или чеченская свадьба случайно не пристрелила)

Мне это явно не грозит,я живу не в Москве:)а чеченская свадьба скорее в питере кого нить пристрелит,уже мост назвали в честь кадырова,прогнулись под обезьянку
Регистрация: 22.12.2016
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 01:50) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
семи детских садов, шести школ и поликлиники.

Употел бедняга от волнения за Питер?Ты за себя волнуйся, что бы Мары Багдасарян с сынульками вицепрезидентов тебя по асфальту москвада не размазали)или чеченская свадьба случайно не пристрелила)
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: rooiwit (Сегодня, 01:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: rooiwit
14.5 миллиарда честно ушли на стадион:

14,5 мульярда с инженерной зарплаты г-на Федуна)

Ну это лучше так чем вот так-Строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет финансироваться за счет урезания затрат на другие социальные объекты, в том числе школы, больницы и детские сады.

Как говорится в решении правительства Санкт-Петербурга, финансирование строительства стадиона будет увеличено на 2,8 миллиарда рублей. На такую же сумму сокращается бюджет на возведение 30 социальных объектов, в том числе семи детских садов, шести школ и поликлиники.
Регистрация: 22.12.2016
№14 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 01:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: luiza-protopopova
Зависть гложет?

laughing
На нашу арену взгляни! И пойми одну очень простую вещь - я - на матч. Иду за те деньги, которые я - заплатил за билет. И я их перед этим заработал. А вот ТЫ - если, конечно, пойдешь. Должна помнить, что каждый твой шаг - и каждая минута матча. В ней есть деньги, которые ТЕБЕ, так получится, отдали самые незащищенные слои общества - детдома, поликлинники, больницы. Но тебе ж стыд глаза не выест?
Вы еще и гордиться будете издевательствами - когда какой-нить сраный - не важно кто из ваших! Поработает на газпромовской запревке - это тупо рекламная акция конкретной компании! Наработает пару тысяч - и геройски их отдаст в ОДИН детдом, у которого уже украли на ваш стадион - не одну тысячу, и не рублей. Это именно глумление над моралью. А как вы по такому поводу обожаете сопли развешивать?


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№13 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 01:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
14.5 миллиарда честно ушли на стадион:

14,5 мульярда с инженерной зарплаты г-на Федуна)
Регистрация: 24.04.2009
№12 Написал: rooiwit (Сегодня, 01:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: luiza-protopopova
Господи и тут спартаковские успели. И не стыдно вам? Зависть гложет? Ну сколько можно? Не надоело? Коррупция у вас в голове, потому что словарный запас маленький, понятно? Видите ли Спартак на 1-м месте. Да потому что, играет только в одном турнире, под названием РФПЛ, в отличие от Зенита, который играл в 3-х турнирах, а сейчас в 2-х турнирах. Точнее 2 раза в неделю, в то время как вы 1 раз в неделю. Видите разницу? Называется без напряга. Вот так. Пока. ВПЕРЕД ЗЕНИТ! ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР!

Даже не знаю какой тебе диагноз поставить)интересно тебе сколько лет,по тексту который ты написала не дал бы и 10:)какой та ад

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: avs1967
Ещё раз предлагаю назвать новый питерский стадион "Коррупция-Арена"

Свой стадион вы уже назвали "Воровство-Арена"? Как раз Тушино, красивая историческая параллель намечается. Интересно, похож ли Федун на Лжедмитрия...

14.5 миллиарда честно ушли на стадион:)а над вашим стадиком уже 10 год вся страна угарает,какой бы он не получился,в памяти всех жителей страны он навсегда останется как памятник коррупции и главная достопримечательность режима Путина
Регистрация: 22.12.2016
№11 Написал: luiza-protopopova (Сегодня, 01:20) #
  • -1
  •  (7)

Господи и тут спартаковские успели. И не стыдно вам? Зависть гложет? Ну сколько можно? Не надоело? Коррупция у вас в голове, потому что словарный запас маленький, понятно? Видите ли Спартак на 1-м месте. Да потому что, играет только в одном турнире, под названием РФПЛ, в отличие от Зенита, который играл в 3-х турнирах, а сейчас в 2-х турнирах. Точнее 2 раза в неделю, в то время как вы 1 раз в неделю. Видите разницу? Называется без напряга. Вот так. Пока. ВПЕРЕД ЗЕНИТ! ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР!
Регистрация: 20.08.2016
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 01:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avs1967
Ещё раз предлагаю назвать новый питерский стадион "Коррупция-Арена"

Свой стадион вы уже назвали "Воровство-Арена"? Как раз Тушино, красивая историческая параллель намечается. Интересно, похож ли Федун на Лжедмитрия...
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 01:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Васильчиков В.
На аквапарк похоже ....

И внутри - дайверы. Толчконавты laughing Подводный, затопленый в очередной раз мир удивительных тварей - и места их обитания


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№8 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 01:05) #
  • -2
  •  (4)

На аквапарк похоже ....
Регистрация: 1.09.2016
№7 Написал: avs1967 tula (Сегодня, 01:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё раз предлагаю назвать новый питерский стадион "Коррупция-Арена"
Регистрация: 1.03.2013
№6 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 00:49) #
  • +1
  •  (7)

О, да, это стоило 40 ярдов!!))
Регистрация: 17.12.2015
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 00:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: login
для ветеранов лесенки самый раз, ах да, у вас ветеранов то и нет =)


15 миллионов. Ну все умещались, ога, коль не веришь - вон спроси их, лисов например. С Плеснингами, который по его словам топил за КС)))


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: login liasport.ru (Сегодня, 00:35) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
для ветеранов лесенки самый раз, ах да, у вас ветеранов то и нет =)


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liasport.ru ТОЛЬКО ДЛЯ СПАРТАЧЕЙ
Регистрация: 11.05.2015
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 00:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ну по крайней мере видно, что не все 40 млрд украли.
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 00:32) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как летающая тарелка,не ну стадик красивый конечно.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 00:27) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Радужная, наверное? stuck_out_tongue_winking_eye
Стадион белокурых рыцарей голубого рейха. Которые бодро могут отнять деньги у больниц, школ и детдомов - этот соперник им по силам!


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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