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Суд отменил решение в пользу президента "Реала" против издания AS

Суд Мадрида отменил собственное решение, которое было принято 19 декабря по иску президента "Реала" Флорентино Переса, сообщает AS.

Было установлено, что издание невиновно в клевете, поэтому не должно компенсировать Пересу ущерба его чести и достоинству, а, напротив, главе мадридского клуба и компании ACS, владельцем которой также является Перес, придется компенсировать судебные издержки.

В сентябре 2014 года AS опубликовал интервью с профессором экономики Хосе Марией Гаей де Льебаном, который утверждал, что есть связь между подписанием новых игроков "Реала" и получением строительной компанией ACS подрядов на строительство в некоторых странах.

В частности, сообщалось, что после приобретений "Реалом" голкипера Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Хавьера Эрнандеса ACS начинала заниматься строительством в странах этих игроков - в Коста-Рике, Колумбии и Мексике.

Газета.ru
Теги: Реал Перес
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