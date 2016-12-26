Георгий Джикия: медосмотр в "Спартаке"? Просто решил проверить здоровье, лично для себя

Защитник "Амкара" Георгий Джикия в субботу прошел медосмотр в "Спартаке", а на следующей неделе с большой долей вероятности официально перейдет к красно-белым.Контракт будет подписан на 4,5 года, а сумма трансфера составит, по нашим данным, 150 миллионов рублей. Возможно, именно по трансферу Джикии москвичи договорятся еще в декабре.Сам футболист, впрочем, утверждает, что медосмотр прошел по собственной инициативе.– Просто решил посмотреть свое здоровье, – сказал Джикия. – Лично для себя.– Никак.– Пока я игрок "Амкара".– Никакими данными не владею. Во вторник еду встречаться.– Да, с Вадимом Шпиневым.