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Георгий Джикия: медосмотр в "Спартаке"? Просто решил проверить здоровье, лично для себя

Защитник "Амкара" Георгий Джикия в субботу прошел медосмотр в "Спартаке", а на следующей неделе с большой долей вероятности официально перейдет к красно-белым.

Контракт будет подписан на 4,5 года, а сумма трансфера составит, по нашим данным, 150 миллионов рублей. Возможно, именно по трансферу Джикии москвичи договорятся еще в декабре.

Сам футболист, впрочем, утверждает, что медосмотр прошел по собственной инициативе.

– Просто решил посмотреть свое здоровье, – сказал Джикия. – Лично для себя.

– Слухи вас отправляют то в "Зенит", то в "Спартак", то в "Рубин". Как на самом деле?

– Никак.

– Остаетесь в Перми?

– Пока я игрок "Амкара".

– Что вам известно о предложениях?

– Никакими данными не владею. Во вторник еду встречаться.

– С вашим представителем?

– Да, с Вадимом Шпиневым.

СЭ
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 00:55
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№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 02:27) #
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мутят мутные
Регистрация: 1.09.2016
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