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Федор Щербаченко: лучшим хавбеком назвал бы Глушакова - это наше российское достояние

Российский специалист Федор Щербаченко назвал Дениса Глушакова лучшим полузащитником чемпионата России уходящего года.

"Сейчас подводят итоги года. Называются лучшие игроки чемпионата по амплуа. Сегодня прочитал, что кто-то считает Витселя лучшим полузащитником, кто-то - Вернблума. Но бельгиец скоро уедет, и все о нем забудут, а швед - довольно жесткий и прямолинейный футболист.

Мой вариант - спартаковец Глушаков. Простой парень из Миллерова. Вспомните, сколько он решающих голов забил в этом сезоне! Да каких! На загляденье! Денис - наше российское достояние, его надо беречь. Он настоящий капитан, который ведет за собой партнеров", - цитирует Щербаченко "СЭ".
Теги: Глушаков Щербаченко Спартак
Сегодня, 00:57
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№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 02:23) #
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Наше достояние....Отучайтесь говорить за других,уважаемый!
Регистрация: 11.08.2008
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