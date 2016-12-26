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01:03
Илья Геркус: предложение "Спартака" по Самедову? Завтра рабочий день, возможно, что-то есть на почте
Илья Геркус: предложение "Спартака" по Самедову? Завтра рабочий день, возможно, что-то есть на почте
Вчера 23:51
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Габриэл Барбоза: я очень счастлив в "Интере"
Габриэл Барбоза: я очень счастлив в "Интере"
Илья Геркус: предложение "Спартака" по Самедову? Завтра рабочий день, возможно, что-то есть на почте
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о возможном трансфере полузащитника Александра Самедова в "Спартак".
– Правда ли, что "Спартак" предложил 3 миллиона евро за Самедова?
– Не знаю об этом. Такого предложения я пока не получал. Впрочем, завтра рабочий день, возможно, что-то на почте есть.
– Позиция клуба не поменялась – Самедов стоит пять миллионов?
– Да. Даже если предложение, возможно, поступило, эта позиция не поменялась. В "Спартак" или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро, - передает слова Геркуса "СЭ".
– Правда ли, что "Спартак" предложил 3 миллиона евро за Самедова?
– Не знаю об этом. Такого предложения я пока не получал. Впрочем, завтра рабочий день, возможно, что-то на почте есть.
– Позиция клуба не поменялась – Самедов стоит пять миллионов?
– Да. Даже если предложение, возможно, поступило, эта позиция не поменялась. В "Спартак" или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро, - передает слова Геркуса "СЭ".
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