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Илья Геркус: предложение "Спартака" по Самедову? Завтра рабочий день, возможно, что-то есть на почте

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о возможном трансфере полузащитника Александра Самедова в "Спартак".

– Правда ли, что "Спартак" предложил 3 миллиона евро за Самедова?

– Не знаю об этом. Такого предложения я пока не получал. Впрочем, завтра рабочий день, возможно, что-то на почте есть.

– Позиция клуба не поменялась – Самедов стоит пять миллионов?

– Да. Даже если предложение, возможно, поступило, эта позиция не поменялась. В "Спартак" или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро, - передает слова Геркуса "СЭ".
Теги: Геркус Локомотив Самедов
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