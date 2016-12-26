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Илья Геркус: предложение "Спартака" по Самедову? Завтра рабочий день, возможно, что-то есть на почте
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Лоренсо Мельгарехо: первый раз прилетел в Москву в одной рубашке, а на улице - минус 15
Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо заявил, что красно-белые будут до конца бороться за победу в чемпионате России.
"В России я получаю уникальный опыт. Сейчас мы идем на первом месте. Не важно, как долго это будет, в любом случае мы будем бороться до конца.
Как я переношу холод? Уже гораздо лучше. Когда только приехал в Москву в первый раз, был одет в джинсы и рубашку. Вышел из аэропорта, а на улице мороз – 15 градусов. Человек, который меня встречал, спросил, не сумасшедший ли я", - цитирует Мельгарехо cronica.com.
"В России я получаю уникальный опыт. Сейчас мы идем на первом месте. Не важно, как долго это будет, в любом случае мы будем бороться до конца.
Как я переношу холод? Уже гораздо лучше. Когда только приехал в Москву в первый раз, был одет в джинсы и рубашку. Вышел из аэропорта, а на улице мороз – 15 градусов. Человек, который меня встречал, спросил, не сумасшедший ли я", - цитирует Мельгарехо cronica.com.
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