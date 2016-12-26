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"Лацио" готов продать "Спартаку" права на Маурисио за 2 млн евро

Защитник "Спартака" дос Сантос Маурисио, права на которого принадлежат "Лацио", может остаться в московском клубе на постоянной основе.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера доволен игрой 28-летнего бразильца. Римляне готовы продать Маурисио в "Спартак" примерно за € 2 млн, при этом 20% вырученной суммы итальянцы должны будут отдать "Спортингу", информирует Сittaceleste.
Теги: Лацио Спартак Маурисио
Сегодня, 01:28
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 02:30) #
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недорого, но справедливости ради надо отметить, игрок больше на замену..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надо брать.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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