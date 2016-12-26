Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Кристофер Самба: Хиддинк - это просто чума, топ-тренер!

Защитник "Панатинаикоса" Кристофер Самба, выступавший за "Анжи" и московское "Динамо", вспомнил совместную работу с Гусом Хиддинком.

"Гус - это просто чума. Тренер топ-уровня, человек топ-уровня, психолог топ-уровня… Хиддинк умеет сделать из команды семью. В ней бывают конфликты, но Гус всегда находит способ всё уладить.

С ним никогда не было скучно. Всегда на позитиве, заряжает окружающих своей энергией. Но, когда нужно, был суровым. Хиддинк мог спокойно крикнуть даже Это'О: "Эй, давай, давай, быстрее беги!".

Не думайте, что Гус такой уж добродушный дядечка. "Напихать" он тоже мог нормально. Но главное, что для Хиддинка футболисты - друзья, а не враги, как у иных тренеров", - цитирует Самбу "Чемпионат".
Теги: Самба Хиддинк
Сегодня, 01:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.