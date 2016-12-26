Увеличение числа участников ЧМ до 48 команд принесет ФИФА дополнительно 640 млн долларов

Увеличение количества участников чемпионатов мира до 48 команд может принести Международной федерации футбола дополнительно 640 миллионов долларов, сообщает Ассошиэйтед Пресс.Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что большинство членов совета ФИФА позитивно восприняли идею расширения финальной части чемпионата мира, начиная с 2026 года, до 40 или 48 участников. Сам же Инфантино выступает за 48 участников финальной части мундиаля.Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении агентства, наиболее выгодным с финансовой точки зрения является вариант с 48 участниками (16 групп по 3 команды). В таком случае выручка в сравнении с ожидаемой от чемпионата мира-2018 в России возрастет на 20%.Помимо увеличения числа матчей, ФИФА хочет создать гибкое расписание, согласно которому игры будут в то время, которое удобно жителям стран, сборные которых участвуют в данном конкретном матче, а не в прайм-тайм не территории страны-хозяйки.