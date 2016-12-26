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Андрей Ещенко: набью себе звезду в честь "Спартака"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что хочет сделать татуировку в виде звезды в честь того, что выступает за красно-белых.

– Когда я спросил у вас про хобби, вы не сказали о татуировках. Сколько их у вас?

– Сколько команд было в моей карьере, столько и татуировок. В честь "Спартака" собираюсь набить звезду. Кстати, моя первая команда так и называлась – "Звезда" из Иркутска. Там еще Глушаков играл.

Российская газета
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 02:32
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