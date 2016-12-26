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Лоренсо Мельгарехо: мое время в сборной Парагвая еще придет

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо считает, что в будущем еще сможет сыграть за сборную Парагвая.

"Думаю, что еще придет время и меня вызовут в сборную. НЕ считаю странным, что главный тренер меня не вызывает. У него на это свои причины. Возможно, он думает, что пока не подходящее время", - цитирует Мельгарехо cronica.com.
Теги: Мельгарехо Сборная Парагвая
Сегодня, 02:36
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