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"Гуанчжоу Эвергранд" заинтересован в покупке Арды Турана

Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Арда Турана, передает "Газета.ru" со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Сообщается, что китайский клуб готов предложить 29-летнему полузащитнику контракт на три года, по которому он заработает €50 млн.
Теги: Туран
Сегодня, 02:39
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