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Помимо "Спартака", на Мехди Бенатиа претендует "Марсель"

Руководство "Марселя" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Мехди Бенатиа, утверждает beIn Sports.

На приобретении марокканского футболиста настаивает главный тренер французов Руди Гарсия, знакомый с ним по работе в "Роме".

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что на 29-летнего игрока претендует "Спартак".

СЭ
Теги: Марсель
Сегодня, 02:47
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