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Максим Калиниченко: со стороны видно, что Каррера держит "Спартак" в тонусе

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказал мнение относительно работы главного тренера Массимо Карреры в стане красно-белых.

"Со стороны видно, что Каррера держит "Спартак" в тонусе. Он не дает посыпать голову пеплом при поражениях, как вышло в матче с "Крыльями Советов". Но на самом деле тогда с командой ничего не случилось. Просто залетело все то, что могло залететь.

Поэтому здесь можно применить типичное выражение, что это футбол. Вот так бывает. Плюс пенальти, которого не было и гол в раздевалку. Эти моменты и еще некоторые нюансы привели к выводу, что "Спартаку" там ни фига не светит. Было видно, что они быстрее пропустят еще, чем отыграются", - цитирует Калиниченко "СпортFM".
Теги: Калиниченко Спартак
Сегодня, 03:56
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