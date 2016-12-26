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Николай Несенюк: Марлос в сборной - это кранты, он даже не знает, где Украина на карте

Директор департамента киевского "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк высказал мнение о возможной натурализации полузащитника "Шахтера" Марлоса.

"При всем уважении к украинским игрокам "Шахтера", они ничего там не решают, их функция – забрать мяч и отдать бразильцу. Это тактика времен Луческу, под которую подстроился Фонсека. Поэтому есть проблема в сборной, ведь этих футболистов не научили вести игру. А молодые динамовцы, наоборот, ее ведут, ни на кого не надеясь. В этом и преимущество киевлян.

Если в сборной будет Марлос и ему подобные – тогда кранты. Это будет унижением нашего футбола. Таким же, как и приглашение Девича, который оказался не нужен сербам.

Какой из Марлоса украинец, если он ни слова не может произнести ни украинским, ни русским? Если он не знает, где Украина на карте находится? Национальная сборная – мечта каждого парня, и тут на тебе – привозят какого Марлоса или еще кого-то", – сказал Несенюк.

Sports.ru
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 03:59
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 04:37) #
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Приезжайте к нам, братья-бандеровцы. Разберемся, кто тут Марлос, а кто "под Луческу".
Регистрация: 12.11.2007
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