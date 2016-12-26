"Ред Булл" хочет купить контрольный пакет акций "Вест Хэма"

Австрийская компания "Ред Булл" хочет приобрести контрольный пакет акций английского клуба "Вест Хэм", сообщает Sun.По данным издания, основной причиной заинтересованности компании является Олимпийский стадион в Лондоне, на котором "Вест Хэм" проводит свои домашние матчи. В случае успешной сделки австрийцы намерены провести ребрендинг арены.На данный момент "Ред Булл" является акционером нескольких спортивных проектов, среди них футбольные клубы "Зальцбург", "РБ Лейпциг", "Нью Йорк Ред Буллз".