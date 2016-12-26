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Кристофер Самба: за борщ в России готов был чуть ли не всю зарплату отдать

Конголезский защитник "Панатинаикоса" Кристофер Самба, известный по выступлению за "Анжи" и московское «Динамо», отметил, что в российских клубах футболистов хорошо кормят.

"Еда в России - просто супер, улёт! Правда, я не совсем вашу кухню имею в виду… Её, аутентичную русскую еду, я как раз не часто встречал. В ресторанах больше подают европейские блюда. Зато как подают! В Москве есть несколько потрясающих ресторанов. Правда, очень дорогих…

Но за тот же борщ я готов был чуть ли не всю зарплату отдать. И местное блюдо, и чрезвычайно вкусное. В общем, в российских клубах трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят", - цитирует Самбу "Чемпионат".
Теги: Самба
Сегодня, 08:41
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:43) #
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Болеет за:
«Сибирь»
В общем, в российских клубах трудно сохранять идеальный вес

Надо меньше жрать (Фаина Раневская)


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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