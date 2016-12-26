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Денис Скобельцев: на "Крестовском" работаем без выходных с 8.00 до 22.00 и, дай бог, с перерывом на обед

Советник вице-губернатора Санкт-Петербурга по строительству Денис Скобельцев рассказал о том, как возводится новый стадион "Зенита".

"Стадион уже многим набил оскомину. Как житель Петербурга и человек, родившийся в Ленинграде, чувствую это особо остро. Но сейчас мы понимаем, что с командой Албина подошли к финишной черте. Что все, включая табло, висит, светится, горит и работает.

Обидно, что на столь значимый объект попал только 10 июня этого года. Зато теперь прекрасно понимаю людей, которые уезжали на БАМ или Целину.

Самым трудным во время стройки было привыкнуть к распорядку, когда рабочий день начинается в 8.00, а заканчивается в 22.00. Без выходных, и дай бог, с перерывом на обед", – цитирует Скобельцева "СЭ".
Теги: Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 08:45
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