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На защитника "Уфы" Дмитрия Стоцкого претендуют "Краснодар" и "Рубин"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий в феврале может сменить клуб. В услугах 27-летнего уроженца Калининграда заинтересованы два клуба РФПЛ.

Главный претендент на Стоцкого - ФК "Краснодар", информирует "Спортфакт". Сообщается, что "быки" уже сделали запрос коллегам из "Уфы", но в Башкирии пока взяли паузу, посчитав предложенную сумму (750 тысяч долларов) недостаточной.

Еще один кандидат на Стоцкого - ФК "Рубин". В Казани предлагают за 27-летнего игрока деньги (сумма в разы меньше, чем у "Краснодара") и трех футболистов. "Рубин" готов передать соседям права на форварда Владимира Дядюна и атакующего хавбека Алишера Джалилова, отдав в аренду с правом выкупа центрального защитника Эмиля Бергстрема.
Теги: Уфа Краснодар Рубин
Сегодня, 11:14
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№1 Написал: sev1954 (Сегодня, 12:24) #
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у нас теперь все строют оборону по типу Ростова, а играть будет некому все будут стоять у ворот и прыгать кто выше
Регистрация: 21.06.2016
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