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Евгений Гинер: Гончаренко - это не революция для ЦСКА, а эволюция

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал приход в клуб нового главного тренера Виктора Гончаренко.

– Леонид Викторович просто устал. Обратился с просьбой его отпустить. Когда именно это произошло? В конце сентября или в октябре, точно не вспомню. Да это и не принципиально. Вопрос не обсуждался, мы решили, что до окончания первой части сезона никаких перемен не будет. Когда она подходила к концу, Слуцкий сказал, что не изменил решения и хотел бы немного отдохнуть от тренерской работы. После чего мы произвели замену. У нас ни в коем случае нет к Леониду Викторовичу никаких претензий, мы говорим огромное спасибо человеку, много сделавшему в клубе. Он отработал семь лет, считаю, для тренера это большой срок.

- Вы беседовали со Слуцким по поводу какого-либо сотрудничества в будущем?

– Договорились, что после Нового года, скорее всего, увидимся. Леонид Викторович сказал, что готов помогать клубу во всех вопросах, если мы к нему обратимся. Сейчас он решил немного отдохнуть, что-то поменять в своей жизни. Это абсолютно нормально. У каждого из нас есть любимая еда, но если употреблять одно и то же изо дня в день, в какой-то момент уже и взглянуть на это не сможешь. Наверное, у Слуцкого наступил такой момент, когда работа стала в тягость. Тренер должен творить, а не мучиться. Считаю, он очень порядочно поступил, сам пришел и признался в этом.

- Кандидатура Виктора Гончаренко, который сейчас возглавил ЦСКА, обсуждалась со Слуцким?

– Я не обсуждаю с тренерами кандидатуру человека, который впоследствии примет команду. Гончаренко работал у нас, мы могли убедиться в том, что это специалист высокого уровня. Он оставался с командой в те периоды, когда Слуцкий уезжал в сборную. Мы остались довольны работой Гончаренко, это сильный тренер. В своих прежних командах он это доказал. Считаю, что за короткий срок поднять ту же «Уфу» на уровень, где она сейчас находится – серьезное достижение.

- Все же ЦСКА – это совершенно иной уровень притязаний, гораздо выше ответственность, турнирные задачи всегда на максимуме.

– Думаю, у Гончаренко все должно получиться. Он работал у нас, все видел своими глазами, был частью команды, выигравшей золото минувшего чемпионата России. Немаловажно, что он прекрасно знает наших футболистов и их возможности, а ребята, в свою очередь, знакомы с тренером и его требованиями. В данной ситуации мы осуществили наиболее мягкий переход от одного тренера к другому. Этот переход можно назвать не революционным, а эволюционным.

- Задача выиграть чемпионат России по-прежнему в силе?

– Разумеется. Такая цель ежегодно стоит перед нашими футболистами и перед любым из тренеров ЦСКА, кто бы здесь ни работал.

- Гончаренко приходится начинать с отставания от «Спартака» (минус 8) и от «Зенита» (минус 3) за 13 туров до финиша. В связи с этим вопрос: есть ли у нового тренера армейцев карт-бланш, по крайней мере, до окончания нынешнего сезона?

– В футбольном клубе ЦСКА карт-бланша нет ни у кого. Никаких послаблений давать нельзя, в любой ситуации надо работать на полную катушку и стремиться к максимальному результату. Как только хоть немного расслабишься, наступит конец развитию клуба и его продвижению вперед. Тренеры и футболисты ни в коем случае не должны обращать внимания на этот отрыв. Их задача в том, чтобы его ликвидировать. Соответственно, менеджерам нужно полностью выкладываться на своих участках работы и так далее. Еще раз скажу, никакого карт-бланша у нас в клубе не существует. Ни у тренеров, ни у игроков, менеджеров, докторов и так далее. И у меня в том числе.

BobSoccer
Теги: Гинер Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 11:39
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8
(2)
№8 Написал: sp-m2012 Н.Новгород (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
в мае увидим, в какую сторону эволюция..

точно . уже видно по трансферным слухам
Регистрация: 5.03.2012
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 13:17) #
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Цитата: следующий

Слуцкий просто понял, что перспективы команды не так радужны и решил дать деру, пока репутация и так подмоченная после ЧЕ, совсем не испортилась.
Посреди сезона, тренера от усталости не уходят.

Ну конечно надоело. Конечно есть мастодонты типа Венгера но тем не менее 5 лет и более в одном клубе без перерыва в основном редкость.
Регистрация: 27.09.2015
№6 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Мурмаши1975
Если Ганчаренка активно начнет внедрять молодежь,то старики не будут ли ему вставлять палки в колеса?


В ЦСКА работа с игроками нормальная. Только Хонда со скандалом уходил.
Регистрация: 12.02.2014
№5 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если Ганчаренка активно начнет внедрять молодежь,то старики не будут ли ему вставлять палки в колеса?


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№4 Написал: следующий (Сегодня, 12:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: QoshaK
Ну с учетом проблем с финансами то плохо.По уму им минимум человек 5 надо. Три в оборону и пару напов.


А ты думаешь почему
Цитата: QoshaK
Леонид Викторович просто устал. Обратился с просьбой его отпустить.

Слуцкий просто понял, что перспективы команды не так радужны и решил дать деру, пока репутация и так подмоченная после ЧЕ, совсем не испортилась.
Посреди сезона, тренера от усталости не уходят.
Регистрация: 14.12.2012
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:25) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
У каждого из нас есть любимая еда, но если употреблять одно и то же изо дня в день, в какой-то момент уже и взглянуть на это не сможешь.
это он для чего и кого намекнул? stuck_out_tongue


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ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (3)

Ну у коней не все так плохо но с учетом проблем с финансами то плохо.По уму им минимум человек 5 надо. Три в оборону и пару напов.
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:46) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
в мае увидим, в какую сторону эволюция..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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