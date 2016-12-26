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"Спартак" интересуется защитником "Сассуоло" Франческо Ачерби

"Спартак" проявляет предметный интерес к защитнику "Сассуоло" Франческо Ачерби, информирует ItaSportPress. Сообщается, что красно-белые пытались приобрести 28-летнего итальянца еще летом, однако получили отказ.

Переходу Ачерби в зимнее трансферное окно может поспособствовать интерес главного тренера москвичей Массимо Карреры и его сотрудничество со спортивным директором "Сассуоло" Джованни Росси.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:48
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10
(2)
№10 Написал: скальп (Сегодня, 13:38) #
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  •  (2)
online

лучше итальянского защитника может быть только итальянский защитник
Регистрация: 24.12.2016
№9 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Такси уходит вот вместо него тоже лега ищут...[/quote]

Да такси с Таски уходит. Это ты прав.
Регистрация: 29.11.2014
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (0)

интерес главного тренера москвичей Массимо Карреры и его сотрудничество со спортивным директором "Сассуоло" Джованни Росси.

А что, переговоры Спартака с Росси по поводу его перехода закончились ничем? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: prime Пенза (Сегодня, 12:22) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
28 лет, а уже 9 клубов поменял
Регистрация: 2.08.2009
№6 Написал: sev1954 (Сегодня, 12:22) #
  • -1
  •  (3)

я не понимаю у нас что лимита теперь нет Спартак набирает иностранцев на две команды? Во как хочется стать чемпионами, появился свет в конце туннеля
Регистрация: 21.06.2016
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Будет в связке с Астори играть в Спартаке. ))


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
У этого парня чудовищные проблемы со здоровьем..
Но он борется.. Постоянно борется.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:54) #
  • -2
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lord_Vik
За счет Спартак агенты будут решать свои шкурные интересы.

Больше ведь не за чей счет это сделать)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
За счет Спартак агенты будут решать свои шкурные интересы.
Задрали со своими сассуолами.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
сто раз отмерить и один раз отрезать!


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ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
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