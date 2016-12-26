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"Аякс" назначил для "Зенита" цену на Неманью Гуделя в 6 млн евро

Полузащитник "Аякса" Неманья Гудель может продолжить карьеру в России. В начале декабря сообщалось, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован "Зенит", передает Soccernews.nl.

Сообщается, что питерцы являются единственными претендентами на серба. Руководство "Аякса", которое в начале ноября отстранило Гуделя от работы с первой командой, не будет препятствовать его уходу. Оценивается полузащитник в € 6 млн.

Чемпионат
Теги: Зенит Аякс
Сегодня, 11:54
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14
(1)
№14 Написал: скальп (Сегодня, 13:42) #
  • -4
  •  (4)
online

слишком дешево объявили,10 минимум заряжайте,для бабушек это семечки joy
Регистрация: 24.12.2016
№13 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 13:23) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пудель уходит,Гудель приходит blush
Баланс сограняется


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№12 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 13:13) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Дороговаты пуделя в европке


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№11 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 13:12) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: SHIGA
а Спартак хоть раз плакался?

LOL
Регистрация: 5.05.2009
№10 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это заговор,Спартак убивают судьи... и прочие сопли которые мы все слышим не первый сезон.К нам нормальные игроки,а вы сейчас побегаете по Йоветичам,Дзадзам и Депаям,а в итоге выкупите нулевого Маурисиу и прикупите Погребняка с Дядюном.Федун жадный,к нему топовые игроки не поедут или молодняк из Мукунок или всякий шлак из Европы.Естественно.О Спартаке в Европе сколько лет не слышно,кому в такое овно ехать захочется,карьеру губить?Трофеев ноль,зарплат с Федуном ноль.Никакого интереса,да и Каррера никто.К Боашу ехали его игроки,тот же Гарай,а к вашему только Дядюн согласиться перейти joy[/quote]
Я то же не понимаю, почему болельщики Спартака устраивают срач по поводу любого игрока, которого возможно пригласят в Зенит. Возьмите себе, наконец, Селихова, Адриано, Делая, Эмменике, Йоветича, Маурисиу, Самедова, Джикию, да кого угодно, только успокойтесь. А по поводу ценника, заявленного Аяксом, это предмет торга. Хотя, если за Самедова в 32 года просят 5, то 6 за Гуделя вроде не так и много.
Регистрация: 29.11.2014
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:45) #
  • -7
  •  (9)

да нет у Зенита столько денег, они на Лунева ели три ляма наскребли
Регистрация: 20.04.2016
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:31) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
[b]SHIGA[/
Цитата: SHIGA
отстранила от работы? - одна дорога в фк сопли, носовые платки или просто зенит

Это заговор,Спартак убивают судьи... и прочие сопли которые мы все слышим не первый сезон.К нам нормальные игроки,а вы сейчас побегаете по Йоветичам,Дзадзам и Депаям,а в итоге выкупите нулевого Маурисиу и прикупите Погребняка с Дядюном.Федун жадный,к нему топовые игроки не поедут или молодняк из Мукунок или всякий шлак из Европы.Естественно.О Спартаке в Европе сколько лет не слышно,кому в такое овно ехать захочется,карьеру губить?Трофеев ноль,зарплат с Федуном ноль.Никакого интереса,да и Каррера никто.К Боашу ехали его игроки,тот же Гарай,а к вашему только Дядюн согласиться перейти joy
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:30) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Легион812
Цитата: SHIGA
одна дорога в фк сопли

неее, он не к вам

Олег, а Спартак хоть раз плакался? у вас от уборщицы из Таджикистана до главного тренера из Румынии и в промежутке с завистью и скрепя зубами главный из всех главных зенита миллер песни о 15-ти миллионов болельщиков вещает smile


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ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Легион812 (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Accept
Тебе и написали... В ФК сопли... дурачок...

для танкистов..так я и говорю..НЕ К ВАМ!! laughing ну какой же ты...пеши исчо laughing


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Жизнь как коробка шоколадных конфет..
Регистрация: 26.12.2016
№5 Написал: Accept (Сегодня, 12:13) #
  • -9
  •  (11)

Цитата: Легион812
Цитата: Accept
Тебе дебилу написали... К вам..

так я и говорю, что к нам, а не к вам..дурачок laughing

Тебе и написали... В ФК сопли... дурачок...
Регистрация: 26.12.2016
№4 Написал: Легион812 (Сегодня, 12:11) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: Accept
Тебе дебилу написали... К вам..

так я и говорю, что к нам, а не к вам..дурачок laughing


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Жизнь как коробка шоколадных конфет..
Регистрация: 26.12.2016
№3 Написал: Accept (Сегодня, 12:07) #
  • -12
  •  (14)

Цитата: Легион812
Цитата: SHIGA
одна дорога в фк сопли

неее, он не к вам

Тебе дебилу написали... К вам..
Регистрация: 26.12.2016
№2 Написал: Легион812 (Сегодня, 12:03) #
  • +7
  •  (11)

Цитата: SHIGA
одна дорога в фк сопли

неее, он не к вам


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Жизнь как коробка шоколадных конфет..
Регистрация: 26.12.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:01) #
  • -15
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
отстранила от работы? - одна дорога в фк сопли, носовые платки или просто зенит


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ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
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