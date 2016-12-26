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В Турции сообщили, что "Спартак" договорился о переходе Эммануэля Эменике

"Фенербахче" и "Спартак" договорились о переходе нападающего Эммануэля Эменике на правах аренды, передает Yeni Şafak.

Соглашение об аренде 29-летнего нигерийца будет рассчитано до конца сезона. При этом у "Спартака" будет право выкупа форварда.

Согласно источника, "Спартак" возьмет на себя расходы по выплате зарплаты Эменике до конца нынешнего сезона.
Теги: Спартак Эменике Фенербахче
Сегодня, 12:28
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(3)
№16 Написал: Кирилл (Сегодня, 13:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как по мне , то связка Зэ + Эм очень мощная, один головой играет и выпрыгивает лучше других, другой быстрый упертый и неуступчивый. Сложно будет соперникам с этой парой
Регистрация: 22.07.2016
№15 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нападающий Эммануэль Эменике, отстранённый от основного состава «Фенербахче», договорился о переходе в «Спартак»

знатное усиление, ничего не скажешь.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№14 Написал: Close M. city (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше Йоветич, но Эм тоже вариант.


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№13 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:14) #
  • +4
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Цитата: syamtomov
Как бы его запала опять только на полгода хватило.

А больше и не нужно.
Если будет решена ближайшая задача, наступит время решения длинных задач.
Регистрация: 22.09.2009
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:08) #
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Цитата: Spartacus1971
Людоед будет рвать и метать

Как бы его запала опять только на полгода не хватило. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:05) #
  • -2
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Болеет за:
«Ростов»
Сбагрили таки . Респект !
Регистрация: 23.09.2016
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:04) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Хз, что ожидать


Ждать Зе и эм вместе,это будут похороны бомжам,остальных в расчёт не беру,они уже нам не соперники.
Регистрация: 12.02.2013
№9 Написал: Учитель Народный РФ (Сегодня, 12:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Хз, что ожидать


хет-трик Локомотиву))))


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КУЕФАми мериться надо с конями на скотном дворе.
Регистрация: 23.10.2007
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:57) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Людоед будет рвать и метать,бомжи бойтесь,он уже идёт.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 12:57) #
  • +1
  •  (9)
online

За всю его карьеру свой лучший отрезок он выдал в спартаке 42 матча 21 гол. Может откроется второе дыхание...
Регистрация: 1.10.2015
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:46) #
  • +7
  •  (13)

вот и хорошо

Цитата: mustang
деньги на ветер.тем более нападение у нас более менее укомплектованно


не знаю, где ты увидел укомплектовано, если на всю команду один форвард
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:34) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: SHIGA
Каррера знает получше нас..

У итальяшек большой опыт рабовладения еще со времен Римской империи.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: mustang (Сегодня, 12:34) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
деньги на ветер.тем более нападение у нас более менее укомплектованно
Регистрация: 23.12.2015
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:33) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Нашу майку наденет- тогда и будем посмотреть.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:33) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Людоед, Добро пожаловать! smile
Цитата: Lord_Vik
Хз, что ожидать

Каррера знает получше нас..

это всего полугодичная аренда! реанимирует свою карьеру.. заепись..выкупим!

а нет...и суда нет!


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ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Хз, что ожидать
Регистрация: 22.09.2007
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