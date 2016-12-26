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"Метрострой" объявил о завершении строительства "Зенит-Арены"

Екатерина Гигиняк, глава пресс-службы генерального подрядчика строительства стадиона "Зенита" компании "Метрострой", сообщила что строительные работы на арене завершены.

"В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня", - написала Гигиняк в твиттере.
Теги: Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 12:34
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27
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№27 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Построили?
Отлично, пора начинать капитальный ремонт!


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№26 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну ну врите врите,мы та болельщики зенита знаем что там работ еще на 10 миллиардов,видел я фотки,там еще работ выше крыше.

Олдовый болельщик зенита с 2007 года!


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Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№25 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:26) #
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Цитата: ТИboo
По радио сказали, что сегодня, 26 декабря День Рождения у Михаила Боярского. Совпадение?

Скорее торопились успеть к ДАТЕ. blush
Регистрация: 6.08.2008
№24 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 13:25) #
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Цитата: syamtomov
26 декабря

По радио сказали, что сегодня, 26 декабря День Рождения у Михаила Боярского. Совпадение?
Регистрация: 6.08.2016
№23 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ничёсе!!!И чё больше денег просить не будут???Не верю!!!
Регистрация: 2.04.2012
№22 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:15) #
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Теперь кто-то из поэтов питерских напишет стихи.
Подсказываю первую строчку: "День 26 декабря - красный день календаря". smile
Регистрация: 6.08.2008
№21 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 13:15) #
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Отлично.
Регистрация: 11.08.2008
№20 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 13:10) #
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Серж1,
ну конечно же бомжам надо скорее бочки прошерстить
Регистрация: 1.05.2009
№19 Написал: rooiwit (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Строительные работы завершены, теперь можно начать вторую часть строительных работ :)

Да,теперь нужно поклеить обои pensive
Регистрация: 22.12.2016
№18 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
первая игра с поросятами,присутствуют только болелы спортака stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.07.2011
№17 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 13:05) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Челси»
Посмотрите какие замечательные места на бомж-арене.Поссылке вниз пролистайтеMy Webpage
Регистрация: 11.12.2016
№16 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:58) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня по стране День Траура по ТУ-154....

и тут тебе БАЦЦЦЦЦ...закончили...Завтра никак?
Регистрация: 6.09.2013
№15 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 12:56) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
Пружины то из-под поля вынули? smirk


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№14 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:56) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Что-то подсказывает , что эпопея не закончена . smile
Регистрация: 23.09.2016
№13 Написал: Lucifer Was (Сегодня, 12:55) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Lokoflesh
Слава, Люциферу, наконец-то насытился деньгами.
Могли построить три стадиона подобного Альянс Арене, а построили один на костях, подтопленный и горелый.

Еще не все дорешено,еще не все разрешено.
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: лунатик СПБ (Сегодня, 12:54) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Гы!
Регистрация: 16.11.2009
№11 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:53) #
  • -5
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lokoflesh
а построили один на костях, подтопленный и горелый.

Дорблю еще.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:52) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Слава, Люциферу, наконец-то насытился деньгами.
Могли построить три стадиона подобного Альянс Арене, а построили один на костях, подтопленный и горелый.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:51) #
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
пы.сы объявил "о завершении" это еще ничего не значит laughing

Цитата: GS
Переходят к стадии ремонта.

ведь все знают..что на ремонт..денег нужно еще больше чем на коробку bowtie
бедные налогоплательщики( бабушки, дедушки, учителя, воспитатели дед.садов) сколько Вы пережили..а сколько Вам еще предстоит пережить..
когда эти питерские кровопийцы напьются вдоволь вашей кровушки!


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ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
А это раньше заявленного срока? Тогда всем премии давай.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:42) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: SHIGA
особняки надеюсь успели (все кто хотел) достроить?

Аполитично рассуждаете.
Переходят к стадии ремонта.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: Accept (Сегодня, 12:41) #
  • -6
  •  (6)

Первая партия бомжей комикадз... Вэлком....
Регистрация: 26.12.2016
№5 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 12:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
smile smile smile
Регистрация: 10.08.2007
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
особняки надеюсь успели (все кто хотел) достроить?


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ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Valar (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Строительные работы завершены, теперь можно начать вторую часть строительных работ :)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№2 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:36) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сирьёзна? flushed


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ура


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
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